POL-OS: Dissen: Betrugsmasche "Falsche Polizeibeamte"- Polizei gelingt Täterfestnahme

Am Montagnachmittag klingelte gegen 16.00 Uhr das Telefon eines 88- jährigen Mannes aus Dissen. Zwei unterschiedliche Täter gaben sich am Hörer als Polizisten der Polizei Dissen aus und teilten dem Herrn mit, dass im Rahmen einer Täterfestnahme bekannt wurde, dass bei ihm in der nächsten Zeit eingebrochen werden soll. Die Polizei wolle nun Wertegenstände in Verwahrung nehmen, damit diese nicht gestohlen werden. Der 88-Jährige durchschaute die Betrugsmasche sofort und verständigte gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin die Polizei. Unter engmaschiger Betreuung der Beamten ließ der Mann aus Dissen die Anrufer in dem Glauben ihren Forderungen nachzukommen. Gegen 17.00 Uhr nahmen Polizisten schließlich zwei Personen fest, die mit dem Tatgeschehen in der Verbindung standen.

Einer der Festgenommenen hatte sich zuvor dem Wohnort des Geschädigten genähert und eine präparierte Tüte an sich genommen. Bei der Durchsuchung der Person wurde neben der o.g. Tüte eine geringen Menge Marihuana, gefälschte Ausweisdokumente sowie diverse Wertgegenstände aufgefunden. Beide Festgenommenen (18J. und 15J.) stammen aus dem Bereich Steinhagen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Osnabrück wurden die Wohnanschriften der beiden Beschuldigten in Nordrhein-Westfalen durchsucht. Hier wurde weiteres Beweismaterial sichergestellt. Beide Täter wurden nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

