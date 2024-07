Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bippen: 60-jähriger Radfahrer schwer verletzt nach Unfall auf L73

Bippen (ots)

Am späten Samstagnachmittag befuhr ein 60-jähriger Radfahrer gegen 17:40 Uhr die Bippener Straße in Richtung Ankum. Als der Mann aus Bremen von der Fahrbahn auf den linksseitig verlaufenden Radweg wechseln wollte, kollidierte er mit einem nachfolgenden Audi. Der 60-Jährige verletzte sich dabei schwer und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der 30-jährige Audifahrer, ein Mann aus Badbergen, blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden. Der Audi wurde folglich abgeschleppt. Im Rahmen der Unfallaufnahme kam es zu örtlichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

