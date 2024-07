POL-OS: Melle: Unfall in einem Zeltlager- 10- Jähriger schwer verletzt

Osnabrück (ots) - Am frühen Dienstagmorgen, gegen 4 Uhr, haben sich Unbekannte im Goethering in Höhe der Hausnummer 1 an einem Snackautomaten zu schaffen gemacht. Die Täter transportieren den Automat auf einen nahegelegenen Parkplatz und öffneten ihn mit Gewalt. Anschließend nahmen die Diebe Tabakwaren und Bargeld an sich und flüchteten in unbekannte Richtung. ...

