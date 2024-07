Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Eversburg: Polizei ermittelt nach neun Mülltonnenbränden in Wersener Straße und Birkenweg - Zeugen gesucht

Osnabrück (ots)

In der Nacht zum Mittwoch zählte die Polizei in Osnabrück insgesamt neun brennende Mülltonnen im Stadtteil Eversburg. Die Ermittlungen laufen nun wegen des Verdachts auf vorsätzliche Sachbeschädigung, und die Beamten suchen nach Zeugen, die Hinweise zu den möglichen Tätern geben können. Die Brände wurden gegen 2.15 Uhr an drei verschiedenen Orten gemeldet. Jeweils eine Papiermülltonne brannte in der Wersener Straße auf Höhe der Hausnummern 95A und 109, sieben weitere kurz darauf im Birkenweg auf Höhe der Hausnummer 26. Das Feuer griff auch auf eine Tanne und einen Gartenzaun über. Dank des Eingreifens von Anwohnern und der Polizei konnte ein Übergreifen auf geparkte Fahrzeuge verhindert werden. Die Feuerwehr löschte die Brände schließlich vollständig. Die Polizei geht derzeit von einer vorsätzlichen Tat aus und bittet um Hinweise unter den Telefonnummern 0541/327-3103 oder -2215.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell