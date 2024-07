Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Verkehrsunfallflucht auf der Rehmstraße

Osnabrück (ots)

Am Freitagnachmittag kam es auf der Rehmstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 37- jähriger Pedelec- Fahrer leicht verletzt wurde. Der Radfahrer befuhr gegen 17.15 Uhr den Radweg der Rehmstraße in Richtung stadtauswärts. In Höhe der Einmündung zur Hiärm-Grupe-Straße nahm ihm ein bislang unbekannter Autofahrer die Vorfahrt. Es kam zur Kollision und der 37-Jährige kam zu Fall und verletzte sich. Der Autofahrer verließ daraufhin die Unfallörtlichkeit, ohne Angaben zum Unfall zu machen. Die Polizei Osnabrück bittet nun Zeugen, die Hinweise zu dem Flüchtigen machen können, sich telefonisch unter 0541/327-2515 zu melden.

