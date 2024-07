Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - PKW auf anderen PKW aufgeschoben - Unfallverursacher verletzt sich

Speyer (ots)

Am Montag, kurz vor 15 Uhr, standen ein 60-jähriger PKW-Fahrer und eine 61-jährige PKW-Fahrerin an einer roten Ampel in der Iggelheimer Straße und wollten den Kreuzungsbereich Iggelheimer Straße / Landwehrstraße / Kurt-Schumacher-Straße in Richtung Ortsmitte überqueren. Ein 82-jähriger PKW-Fahrer wollte an derselben Kreuzung nach links in die Landwehrstraße abbiegen. Beim Einfädeln auf den Abbiegestreifen schätzte der 82-Jährige den Abstand zum PKW des wartenden 60-Jährigen falsch ein und stieß mit diesem zusammen. Dadurch wurde der PKW des 60-Jährigen auf den PKW der 61-Jährigen aufgeschoben. Der PKW des 82-Jährigen wurde dabei dermaßen beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Der 82-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht, er erlitt Schürfwunden am Kopf. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 20000 Euro.

