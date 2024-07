POL-PDLU: Speyer - Geschwindigkeitskontrolle in der Landauer Straße

Böhl-Iggelheim (ots) - Gleich zwei vermisste Personen wurden am Sonntag, den 07.07.2024, und in der Nacht auf Montag, den 08.07.2024, bei der Polizeiinspektion gemeldet. Am Sonntagabend kehrte eine 11-Jährige nach einem Besuch bei einer Freundin nicht nach Hause zurück. Auch ein 86-jährer Bewohner eines Seniorenwohnheims verließ das Pflegeheim in Mitten der Nacht in unbekannte Richtung. Dank Mithilfe der Freiwilligen ...

