POL-PDLU: Hanhofen- Trunkenheit im Verkehr

Speyer (ots) - Am Sonntag gegen 17:05 Uhr kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung an der Klosterruine in der Hagedornsgasse. Ein Mann im Alter von 23 Jahren wurde von einer etwa 6-köpfigen Gruppe an Jugendlichen in ein Gespräch verwickelt. Hierbei wurden ihm eine Musikbox und sein Mobiltelefon entwendet. Als der 23-Jährige seine Gegenstände zurückforderte, wurde er von einem Beteiligten ins Gesicht ...

mehr