POL-PDLU: Römerberg- Mehrfach alkoholisiert mit Motorrad gestürzt

Speyer (ots) - Am Sonntag gegen 10:55 Uhr befuhr ein 78-jähriger Mann mit seinem Pedelec die Wormser Landstraße in Fahrtrichtung Auestraße. Auf Grund einer abgesprungenen Fahrradkette verkeilte sich das Hinterrad des Pedelecs, wodurch der 78-Jährige stürzte. Der Mann verletzte sich durch den Sturz schwer und wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Ludwigshafen ...

