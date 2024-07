Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Speyer (ots)

Am 06.07.2024 gegen 16:28 Uhr kam es in der Allmendstraße in Speyer zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt drei beteiligten PKW. Eine 20-Jährige befuhr die Allmendstraße in Fahrtrichtung "Grüner Winkel" und übersah hierbei die von rechts kommende Bevorrechtigte 54-Jährige. Es kam zum Zusammenstoß der beiden PKW, wodurch sich der PKW der 54-Jährigen drehte und anschließend mit einem weiteren, geparkten PKW kollidierte. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 20.000 Euro. Die PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Wer hat im genannten Zeitraum den Verkehrsunfall beobachtet und kann sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet mögliche Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

