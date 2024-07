Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer- Räuberischer Diebstahl

Speyer (ots)

Am Sonntag gegen 17:05 Uhr kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung an der Klosterruine in der Hagedornsgasse. Ein Mann im Alter von 23 Jahren wurde von einer etwa 6-köpfigen Gruppe an Jugendlichen in ein Gespräch verwickelt. Hierbei wurden ihm eine Musikbox und sein Mobiltelefon entwendet. Als der 23-Jährige seine Gegenstände zurückforderte, wurde er von einem Beteiligten ins Gesicht geschlagen. Anschließend stieß ein 22-jähriger Freund dem Geschädigten zur Hilfe. Im Rahmen einer körperlichen Auseinandersetzung wurde dieser zu Boden gestoßen und verletzte sich leicht. Der 23-Jährige wurde im weiteren Verlauf von einem Täter aus der Personengruppe mittels zerbrochener Glasflasche am Bein verletzt. Die beiden jungen Männer wurden zur medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen konnten die Täter nicht mehr festgestellt werden. Die Ermittlungen diesbezüglich dauern an.

Mögliche Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten sich telefonisch mit der Polizei Speyer unter der 06232 1370 in Verbindung zu setzen. Alternativ werden Hinweise auch per E-Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de entgegengenommen.

