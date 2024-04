Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (346) Mehrere Graffiti bei Bushaltestelle gesprüht - Zeugen gesucht

Zirndorf (ots)

Im Zeitraum vom Sonntag (24.03.2024) bis Montag (26.03.2024) sprühten Unbekannte in Zirndorf (Lkrs. Fürth) mehrere Graffiti. Die Polizei Zirndorf bittet um Zeugenhinweise.

Zwischen 18:00 Uhr und 19:00 Uhr sprühten unbekannte Täter im Bereich der Bushaltestelle "Siedlerstraße" diverse Schriftzüge mit politischem Hintergrund in gelber und grüner Farbe auf das Haltestellenschild, den Brückenpfeiler, den dortigen Mülleimer und weitere Flächen.

Bei einem vorangegangenen Einsatz, über den in der Meldung 298 berichtet wurde, waren bereits am 26.03.2024 zwei junge Männer festgenommen worden, die in der Banderbacher Straße in Zirndorf sowie in den Ortsteilen Weiherhof und Banderbach gesprüht hatten.

Die Polizei Zirndorf prüft einen möglichen Tatzusammenhang mit den vorherigen Fällen und bittet hierfür um Hinweise aus der Bevölkerung.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 0911 96927-0 zu melden.

Erstellt durch: Moritz Schlösser

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell