Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Unfall davongefahren - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Die Polizei sucht Zeugen nach einer Unfallflucht, die sich am Dienstagabend (18.06.2024) in der Olgastraße auf Höhe der Hausnummer 9 ereignet hat. Der Fahrer eines grauen SUV hielt verkehrsbedingt gegen 17.30 Uhr plötzlich an. Ein nachfolgender 25-jähriger Radfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr auf den SUV auf. Der junge Mann zog sich beim Sturz leichte Verletzungen zu. Alarmierte Rettungskräfte kümmerten sich um den Verletzten und brachten diesen in ein Krankenhaus. Der SUV-Fahrer von dem keine weiteren Angaben vorliegen, setzte seine Fahrt fort ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Durch die Kollision könnte der SUV im Heckbereich leicht beschädigt worden sein. Am Fahrrad entstand ein Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903200 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeirevier 2 Wolframstraße zu melden.

