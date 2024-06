Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Beleidigt und geschlagen - Zeugen gesucht

Stuttgart- Degerloch (ots)

Ein 29 Jahre alter Mann ist am Samstag (08.06.2024) auf einem Parkplatz am Guts-Muths-Weg beleidigt und geschlagen worden. Der 29-Jährige stand mit zwei Begleitern gegen 22.45 Uhr auf dem Parkplatz, als ein Unbekannter auf sie zukam, beleidigte und auf den 29-Jährigen einschlug. Ein weiterer Unbekannter ging dazwischen und trennte die Beiden zunächst. Als der 29-Jährige den Notruf wählen wollte, ohrfeigte der zweite Unbekannte den 29-Jährigen. Anschließend flüchteten die Tatverdächtigen in Richtung Kesslerweg. Der erste Unbekannte war männlich, zirka 180 Zentimeter groß und etwa 25 Jahre alt. Seine Haare waren dunkel, kurz und lockig. Er trug einen Dreitagebart und hatte eine schlanke, sportliche Figur. Er trug ein weißes T-Shirt und eine Halskette, sowie eine Umhängetasche. Sein mutmaßlicher Komplize hat eine dunkle Hautfarbe ist etwa 170 bis 175 Zentimeter groß und zirka 25 Jahre alt. Er hatte eine schlanke, sportliche Figur und trug einen Vollbart, sowie einen schwarzen Hut. Alarmierte Polizeibeamte fahndeten ohne Erfolg nach den Tatverdächtigen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell