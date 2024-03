Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 28.03.2024 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Seckach: Einbruch in Lagerhalle

Eine Motocross-Maschine und die dazugehörige Schutzkleidung entwendeten Unbekannte in der Nacht auf Mittwoch in Seckach. Der oder die Täter verschafften sich zwischen 17.30 Uhr am Dienstag und 6.30 Uhr am Mittwoch Zutritt zu einer Lagerhalle in der Bahnhofstraße. Dort entwendeten sie das rote Motorrad mit der Aufschrift "CRF" und die Kleidung im Wert von mehreren tausend Euro und flüchteten unerkannt. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 beim Polizeirevier Buchen zu melden.

