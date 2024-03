Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 27.03.2024 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

B27/ Gundelsheim: Geschwindigkeitskontrollen auf der Bundesstraße

Vorbildlich verhielten sich am Dienstag die allermeisten Verkehrsteilnehmer bei ihrer Fahrt über die B 27 bei Gundelsheim. Beamte der Verkehrspolizei Weinsberg überprüften zwischen 10.30 Uhr und 13.30 Uhr die Geschwindigkeit von fast 1.500 Fahrzeugen. Lediglich drei Fahrzeugführer überschritten die vorgegebenen Maximalgeschwindigkeiten von 100 Kilometern pro Stunde für Pkw und 60 Kilometern pro Stunde für Lkw. Keines der beanstandeten Fahrzeuge fuhr so schnell, dass die Fahrzeuglenker mit Fahrverboten rechnen müssen.

A6/ Heilbronn: Lkw prallt gegen Leitplanke

Vermutlich weil ein Lkw-Fahrer am frühen Dienstagmorgen am Steuer seines Gefährts einschlief, kam es auf der Autobahn 6 bei Heilbronn zu einem Unfall. Der Laster-Fahrer war gegen 2 Uhr auf der rechten Spur in Richtung Nürnberg unterwegs, als er kurz vor der Anschlussstelle Heilbronn/Untereiesesheim mit seinem Gefährt von der Fahrbahn abkam und mit der Schutzplanke kollidierte. Der Sattelzug durchbrach die rechte Leitplanke und schob sich in den Grünstreifen. Dabei wurde die Leitplanke auf mehreren Metern beschädigt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unklar. Der Lkw-Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde von Rettungskräften versorgt. Da einzelne Fahrspuren für die aufwendigen Bergungsarbeiten über mehrere Stunden gesperrt werden mussten, kam es bis zum Berufsverkehr zu Verzögerungen.

Hardthausen am Kocher: In der Kurve in den Gegenverkehr

Weil ein 26-Jähriger am Dienstagabend in einer Kurve bei Hardthausen am Kocher in den Gegenverkehr geriet, kam es zu einem Unfall, bei dem Schäden in Höhe von rund 55.000 Euro entstanden. Der Mann war gegen 19 Uhr mit seinem Audi auf der Kreisstraße 2015 in Richtung Lampoldshausen unterwegs. Auf der Gegenfahrspur kollidierte der Wagen mit dem entgegenkommenden Ford eines 50-Jährigen. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt, jedoch musste die Strecke während der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten für knapp zwei Stunden voll gesperrt werden.

Neckarsulm-Obereisesheim: Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Bei einem Unfall auf der Landesstraße 1100 bei Neckarsulm-Obereisesheim wurde am Dienstagnachmittag ein Motorradfahrer verletzt. Ein 23 Jahre alter Renault-Fahrer wollte um kurz vor 17 Uhr aus der Silcherstraße auf die Landesstraße abbiegen und übersah dabei vermutlich den dort auf seiner Maschine herannahenden 18-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem der Motorradfahrer schwere Verletzungen erlitt. Rettungskräften brachten ihn in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstanden Schäden in Höhe von über 20.000 Euro. Das Motorrad war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Bad Friedrichshall-Kochendorf: Einbruch in Baucontainer

In Bad Friedrichshall-Kochendorf wurde am Wochenende ein Baucontainer auf einer Baustelle in der Hans-Martin-Schleyer-Straße aufgebrochen. In der Nacht von Freitag auf Samstag öffneten der oder die Täter das Schloss des Containers mit Gewalt und stahlen Werkzeuge im Wert von über 40.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Bad Friedrichshall unter der Telefonnummer 07136 98030 entgegen.

Heilbronn: Bei Unfall auf Parkplatz verletzt

Auf dem Parkplatz eines Heilbronner Baumarktes kam es am Dienstagabend zu einem Unfall, bei dem drei Personen verletzt wurden. Gegen 21 Uhr kollidierte eine 18-jährige VW-Fahrerin mit ihrem Fahrzeug auf dem Parkplatz in der Etzelstraße mit dem von rechts kommenden Ford eines 62-Jährigen. Die 18-Jährige und ihre gleichaltrige Beifahrerin wurden ebenso wie der Ford-Fahrer bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die daran entstandenen Schäden belaufen sich ersten Schätzungen nach auf rund 30.000 Euro.

