POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 28.03.2024 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Bad Mergentheim: Von silbernem Mercedes gefährdet?

Das Polizeirevier Bad Mergentheim sucht Zeugen und Geschädigte, nachdem eine 44-Jährige am Dienstagabend auf ihrer Fahrt von Würzburg nach Bad Mergentheim mehrere Personen gefährdet haben soll. Die Frau war gegen 18 Uhr mit ihrem silbernen Mercedes auf des Bundesstraße 19 von der Landesgrenze zum Parkplatz einer Therme in Bad Mergentheim unterwegs. Auf ihrem Weg wurde sie von Zeugen beobachtet, die ihre auffällige Fahrweise der Polizei meldeten. Die Fahrerin soll mehrmals unvermittelt stark abgebremst und wieder beschleunigt haben und in Schlangenlinien gefahren sein. Dabei kam sie wohl immer wieder in den Gegenverkehr. Bei einer Kontrolle am Parkplatz ergaben sich Hinweise auf eine Alkoholbeeinflussung der 44-Jährigen. Einen Alkoholtest konnte sie nicht durchführen. Die Frau wurde zur Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht und ihr Führerschein beschlagnahmt. Zeugen, die die Fahrweise der Mercedes-Lenkerin beobachten konnten oder selbst gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07931 54990 beim Polizeirevier Bad Mergentheim zu melden.

