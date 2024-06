POL-VK: Unbekannte Gruppe beschädigt Tiefgarage in Völklingen

Völklingen-Lauterbach (ots) - Am gestrigen Samstag, dem 01.06.2024, beschädigte ein Fahrzeugführer in Lauterbach zwischen 09:45 Uhr und 13:00 Uhr in der Straße Am Weinbrunnen in Höhe des Sportplatzes beim Einparken einen dort am Fahrbahnrand geparkten grauen VW Touran im Bereich des Radkastens vorne links. Der Unfallverursacher flüchtete sodann unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu ...

