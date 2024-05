POL-VK: Altreifen in Wald entsorgt

Großrosseln (ots) - Am Samstag, dem 25.05.24, wurde in einer Nebenstraße in Großrosseln eine Verkehrsbehinderung gemeldet. Ein PKW parkte dort eine Garageneinfahrt zu. Während der Sachverhaltsaufnahme erschien ein 18-jähriger aus Großrosseln, entschuldigte sich für sein Fehlverhalten und gab an, das Fahrzeug sofort wegfahren zu wollen. Seine zunächst angegebenen Personalien stellten sich als falsch heraus, bis er ...

mehr