POL-OS: Wallenhorst: Unbekannte stahlen Trailer mit Sportboot - Polizei sucht Zeugen (FOTO)

Osnabrück (ots) - Am Freitagmorgen kam es zu einem Raub auf eine Tankstelle in der "Teutoburger-Wald-Straße". Zwei unbekannte maskierte Täter betraten gegen 01.27 Uhr den Verkaufsraum der Tankstelle und forderten unter Vorhalt einer Schusswaffe und eines Messers die Herausgabe von Bargeld. Die 31-jährige Mitarbeiterin wurde aufgefordert das Raubgut in eine ...

