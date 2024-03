Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Nette: Einbruch in Einfamilienhaus

Viersen-Nette (ots)

Gestern, zwischen 10 Uhr und 17 Uhr brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus auf der Boisheimer Straße in Nette ein. Vermutlich brachen der oder die Unbekannten durch eine Terrassentür in das Objekt ein. Dort durchsuchten sie mehrere Räume und entwendeten Modeschmuck und einen Beutel in dem die Geschädigten Kleingeld sparten. Haben Sie Gestern zwischen 10 und 17 Uhr eine verdächtige Beobachtung gemacht? Dann melden Sie diese bitte der Polizei unter folgender Rufnummer: 02162-377-0. /jk (333)

