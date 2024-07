Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: Raub auf Tankstelle- Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Freitagmorgen kam es zu einem Raub auf eine Tankstelle in der "Teutoburger-Wald-Straße". Zwei unbekannte maskierte Täter betraten gegen 01.27 Uhr den Verkaufsraum der Tankstelle und forderten unter Vorhalt einer Schusswaffe und eines Messers die Herausgabe von Bargeld. Die 31-jährige Mitarbeiterin wurde aufgefordert das Raubgut in eine lilafarbene Alditüte zu packen. Dieser Forderung kam die Frau nach. Anschließend flüchteten die beiden Räuber mit einem geringen Wechselgeldbetrag zu Fuß in Richtung Georgsmarienhütte Zentrum. Die Polizei leitete unverzüglich umfangreiche Fahndungsmaßnahmen nach den Flüchtigen ein. Die Suche verlief bislang negativ.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden: - männlich - normale Statur - 1x blau-rote Monstermaske / 1x gestreift-bunte Maske - schwarze Oberbekleidung - 1x Schusswaffe (schwarze Pistole) / 1x Messer - gutes Deutsch mit nicht näher einzugrenzenden, leichtem Akzent - lilafarbene "Alditüte" - 1x roter Bart, der unter der Maske hervorgeschaut hat

Die Polizei Georgsmarienhütte bittet nun Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, sich unter 05401/83160 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell