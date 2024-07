Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Dodesheide: Festnahme nach Einbruch in Eiscafé - 41-Jähriger in Untersuchungshaft

Osnabrück (ots)

Am späten Mittwochabend ist eine Eisdiele in der Straße In der Dodesheide ins Visier eines 41-jährigen Mannes geraten. Der Osnabrücker warf die Fensterscheibe des Gebäudes ein und durchsuchte das Innere nach Wertgegenständen. Er nahm ein Laptop samt Zubehör an sich und verschwand. Weit kam der Einbrecher mit seiner Beute aber nicht, Polizisten nahmen den 41-Jährigen noch im Nahbereich fest. Bei einer Durchsuchung seiner Taschen fanden die Beamten schließlich auch das Diebesgut. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der Mann vorläufig festgenommen. Am Donnerstagmittag wurde der Einbrecher einem Haftrichter vorgeführt, der ihn in Untersuchungshaft schickte. Bereits mehrfach war der Osnabrücker in der Vergangenheit wegen verschiedener Delikte straffällig geworden.

