POL-OS: Bohmte: Schwerer Baumunfall auf der B218 - Unfallfahrer war alkoholisiert

Osnabrück (ots) - Die Polizei hat am Montag einen Verdachtsfall auf einen Giftköder aufgenommen. Bereits am letzten Donnerstag, gegen 06.30 Uhr, war eine 53- jährige Hundebesitzerin mit ihrem Hund im Bereich "Am Noller Bach" in Dissen spazieren. In Höhe des Gedenksteines (Ecke Rechenbergstraße) waren der Frau bereits Hundekothaufen aufgefallen, welche durch Farbe eingekreist gewesen waren. Ihre Hündin hatte in dem ...

