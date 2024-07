Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Polizei stoppt Raser auf Autobahn - dreistellige Bußgeldsumme ist nur ein Teil der Konsequenzen

Osnabrück (ots)

Am Montagmittag führte die Polizei Osnabrück auf der A33, Fahrtrichtung Bielefeld, eine Geschwindigkeitsmessung durch. Zwischen der Anschlussstelle (AS) Lüstringen und AS Fledder ging der Polizeistreife um halb zwei ein 39-jähriger Mann aus Hille ins Netz. Der Temposünder fuhr mit seinem Mercedes-Benz 174km/h anstatt der erlaubten 100 km/h. Den Mann erwarten nun zwei Punkte im Fahreignungsregister, 3 Monate Fahrverbot und mindestens 700 Euro Bußgeld.

