POL-OS: Fürstenau: Tödlicher Verkehrsunfall auf der B214

Osnabrück (ots)

Am Freitagabend ereignete sich auf der Lingener Straße (B214) ein tragischer Verkehrsunfall, bei dem ein 18-Jähriger ums Leben kam. Gegen 19:35 Uhr war der junge Mann aus Freren mit seinem Fiat in Richtung Lingen unterwegs, als er aus bislang unbekannten Gründen auf der nassen Fahrbahn nach rechts abkam und frontal gegen einen Baum im Seitenbereich prallte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Kleinwagen auf den etwa 4-5 Meter tiefer gelegenen Geh- und Radweg geschleudert. Der Fahrer, der alleine im Fahrzeug war, erlitt schwerste Verletzungen und musste von der Freiwilligen Feuerwehr aus Fürstenau und Schwagstorf aus dem Wrack befreit werden. Ein Rettungswagen brachte den Schwerverletzten sofort ins Krankenhaus, doch alle Rettungsversuche blieben erfolglos. Am frühen Samstagmorgen erlag der 18-Jährige seinen Verletzungen. Während der Unfallaufnahme war die Bundesstraße bis 1:15 Uhr voll gesperrt. Der Unfallwagen wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen. Insgesamt waren über 40 Einsatzkräfte der Polizei, des Rettungsdienstes und verschiedener Feuerwehren sowie ein Rettungshubschrauber vor Ort.

