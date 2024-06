Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh-Westkirchen. Fahrradfahrerin nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 11.6.2024 wurde eine Fahrradfahrerin gegen 7.15 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der L 793 im Bereich Westkirchen schwer verletzt. Die 29-Jährige querte mit ihrem Pedelec die Landstraße, während zeitgleich ein 36-Jähriger diese mit seinem Wohnmobil befuhr. Der Ennigerloh war in Richtung Freckenhorst unterwegs und wich noch nach links aus. Dennoch konnte er den Verkehrsunfall nicht mehr verhindern und es kam zum seitlichen Zusammenstoß mit der Warendorferin. Der 36-Jährige blieb mit seinem Wohnmobil im Graben stehen. Rettungskräfte brachten die Schwerverletzte zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Auch der leichtverletzte 36-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Das Wohnmobil wurde abgeschleppt. Die Landstraße war für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme gesperrt. Bei dem Unfall entstand Sachschaden von etwa 6.000 Euro.

