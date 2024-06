Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt. Am Vortag Cannabis konsumiert

Warendorf (ots)

Am Montag, 10.6.2024 kontrollierten Polizisten gegen 18.00 Uhr einen Autofahrer auf der Konrad-Adenauer-Straße in Drensteinfurt. Hierbei gab der 29-Jährige an, am Vortag Cannabis konsumiert zu haben. Das hatte zur Folge, dass dem Drensteinfurter eine Blutprobe entnommen wurde. Des Weiteren leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein und untersagten ihm die Weiterfahrt.

