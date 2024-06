POL-WAF: Ahlen. Autofahrer stand unter Drogeneinfluss

Warendorf (ots) - Ein 23-jähriger Autofahrer ist am Montag (10.06.2024, 07.40 Uhr) in Beckum einem Reh ausgewichen und mit dem Auto von der Straße abgekommen. Der Mann aus Lippetal fuhr auf der K 24, als er in einer Kurve einem Reh auswich. Durch das Fahrmanöver kam er von der Straße ab, stieß mit mehreren Bäumen und einem Schild zusammen. Auf einem Acker blieb das Auto stehen. Rettungskräfte brachten den Mann leicht verletzt in ein Krankenhaus. Rückfragen zur ...

