POL-F: 240328 - 0357 Frankfurt - Ginnheim: Schockanruf bei 90-Jähriger

Frankfurt - Ginnheim: Schockanruf bei 90-Jähriger

Frankfurt (ots)

(dr) Am Dienstag, den 26.03.2024, erhielt eine 90-jährige Frau einen sogenannten Schockanruf, infolgedessen bislang unbekannte Täter mehrere zehntausend Euro an Bargeld sowie Gold erbeuten konnten.

Bei der Seniorin klingelte gegen 16:00 Uhr das Telefon. Ihr gegenüber gab sich eine Frau als vermeintliche Justizangestellte zu erkennen. Im Verlauf des Gesprächs teilte sie der 90-Jährigen mit, dass ihre Tochter einen Verkehrsunfall verursacht habe, bei dem eine Person gestorben sei. Sie könne die Tochter mittels Bargeld und Gold "freikaufen", um die Verhaftung abzuwenden.

Die Seniorin holte im Anschluss Geld und Goldmünzen hervor. Gegen 18:00 Uhr erschien an ihrer Wohnanschrift in der Guaitastraße ein Mann, der die Beute im Wert von 40.000 Euro von ihr entgegennahm. Der Abholer entfernte sich in unbekannte Richtung.

Personenbeschreibung:

Männlich, circa 40 Jahre alt, circa 165 cm bis 170 cm groß, schlanke Statur, glatt rasiertes Gesicht, kurze dunkle Haare, mitteleuropäische Erscheinung; bekleidet mit einem dunklen Blouson, trug zu dem eine Brille mit leicht schwarzer Tönung.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 / 755 - 11200 beim 12. Revier oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

