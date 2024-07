Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Neuenkirchen-Vörden: Fahrzeugbrände auf A1 und A30 sorgten für Vollsperrungen

Osnabrück (ots)

Am späten Sonntagnachmittag um 17:30 Uhr wurden die A30 bei OS-Hellern und die A1 bei Neuenkirchen-Vörden teilweise von der Polizei gesperrt. Der Grund dafür waren Fahrzeugbrände zweier BMWs, die nach aktuellem Ermittlungsstand durch technische Defekte verursacht wurden. Glücklicherweise wurde dabei niemand verletzt. Die A1 war zwischen 17.30 Uhr und 17.55 Uhr voll gesperrt, auf der A30 stand der Verkehr in Richtung Hannover bis 20.25 Uhr still. Alarmierte Feuerwehrkräfte löschten die Flammen, Abschleppunternehmen kümmerten sich um die Bergung der beschädigten Autos.

