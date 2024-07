Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte: Tödlicher Verkehrsunfall auf der B51

Osnabrück (ots)

Am Dienstagmorgen kam es auf der B51 Ecke Kronsweg zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 85-jährige Beifahrerin tödlich verletzt wurde und der 87-jährige Fahrzeugführer schwer verletzt wurde. Der Fordfahrer befuhr gegen 08.35 Uhr die B51 von Lemförde kommend in Richtung Bohmte. Aus bislang unbekannten Gründen kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Für die Beifahrerin aus Osnabrück kam jede Hilfe zu spät. Sie erlag ihren schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle. Der 87- jährige Fahrer wurde schwerverletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Eine Lebensgefahr kann ausgeschlossen werden. Die Bundesstraße war während der Unfallaufnahme mehrere Stunden voll gesperrt, eine Umleitung wurde eingerichtet Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um die Bergung des Unfallwagens. Die Polizei führte vor Ort ein spezielles Messverfahren durch.

