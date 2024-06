Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Ingewahrsamnahme nach Brand mit Widerstand

Lüdenscheid (ots)

Am Reinerzer Ring gerieten Mittwoch zwei Papiercontainer um 22:45 Uhr in Brand, die Feuerwehr griff ein. Eine Stunde später wurde dann ein Container an der Berliner Straße angezündet, hier konnte die Polizei zwei flüchtige Personen antreffen. Es handelt sich um einen 21 Jahre alten Lüdenscheider und um eine 22 Jahre alte Lüdenscheiderin. Diese war alkoholisiert und wurde zur Verhinderung von weiteren Straftaten in Gewahrsam genommen. Bei der Ingewahrsamnahme begann sie, eine eingesetzte Beamtin mit Worten zu bedrohen und leistete Widerstand, bei welchem eine Polizeibeamtin leicht verletzt wurde. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde eine Blutprobe entnommen, um den Alkoholisierungsgrad zur Tatzeit genau zu bestimmen. Am Donnerstagmorgen wurde sie dann nach Ausnüchterung und Beruhigung wieder entlassen.

