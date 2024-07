Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Bohmte: Mutiger Taxifahrer verhinderte Enkeltrick-Betrug und rettete Seniorin vor großem Verlust

Ein Osnabrücker Taxifahrer verhinderte am Dienstagnachmittag einen großen finanziellen Verlust für eine Seniorin. Gegen 13 Uhr erhielt die 80-jährige Frau aus Bohmte einen Anruf von einem falschen Polizeibeamten, der behauptete, ihre Tochter habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht. Um eine Haftstrafe zu vermeiden, sei eine hohe fünfstellige Summe Bargeld nötig. Unter Schock stieg die Seniorin in ein Taxi und fuhr nach Osnabrück. In der Annahme, ihre Tochter vor der Haft zu bewahren, hob sie die geforderte Summe ab und kehrte zum Taxi zurück. Der aufmerksame Taxifahrer fand die Situation verdächtig und überlegte nicht lange. Er alarmierte die Polizei, bevor es zu einer Geldübergabe kommen konnte. Nur wenige Minuten später trafen die Beamten ein und befragten die Frau. Es stellte sich heraus, dass ihre Tochter wohlauf war und keinen Unfall verursacht hatte. Noch auf der Polizeiwache nahmen sich Mutter und Tochter in die Arme. Die Polizisten und die Seniorin dankten dem mutigen und couragiertem Taxifahrer. Eine Fahndung nach den Betrügern im Nahbereich blieb indes leider erfolglos.

Am Dienstagnachmittag kam es im gesamten Zuständigkeitsgebiet der Polizeiinspektion Osnabrück zu weiteren Betrugsversuchen mit ähnlicher Masche. Bislang ist der Polizei kein finanzieller Schaden bekannt.

