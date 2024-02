Polizei Dortmund

POL-DO: Schwerer Verkehrsunfall auf der Wittbräucker Straße: 7-Jähriger in Lebensgefahr, mutmaßlicher Unfallverursacher (83) gefunden

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0163

Bei einem schweren Verkehrsunfall mit anschließender Flucht auf der Wittbräucker Straße/Lührmannstraße in Dortmund-Höchsten am Donnerstagmorgen (15. Februar) gegen 7:50 Uhr ist ein 7-jähriger Junge lebensgefährlich verletzt worden. Die Polizei Dortmund sucht jetzt weitere Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben. Die Unfallstelle ist gegen kurz vor 12 Uhr freigegeben worden.

Ersten Zeugenaussagen zufolge war der junge Dortmunder mit einer Gruppe von Kindern auf dem Weg zur Schule und ging über eine grüne Fußgängerampel. Ein dunkler Kombi erfasste das Kind und nahm es über eine Strecke von ca. 100 Metern mit. Im Anschluss flüchtete der Unfallverursacher.

Zur best- und schnellstmöglichen Behandlung des Kindes landete ein Rettungshubschrauber an der Kreisstraße und flog den Jungen umgehend in ein Krankenhaus. Der Unfallort war rund vier Stunden gesperrt, da das Verkehrsunfallaufnahme-Team der Polizei Dortmund das Geschehen so präzise wie möglich, u.a. mit einem 3D-Scanner und einer Drohne, aufnimmt.

Erste Ermittlungen, basierend auf guten Zeugenbeschreibungen des Autos, haben zu einem 83-jährigen Mann nach Schwerte geführt. Dieser steht im Verdacht, den Unfall verursacht zu haben und befindet sich aktuell auf einer Polizeiwache. Das Auto wurde sichergestellt.

Zeugen, die etwas beobachtet haben und Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizeiwache Hörde unter 0231-132-1421.

