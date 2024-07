Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/ Melle: Festnahme nach Flucht vor der Polizei

Osnabrück (ots)

Am Mittwochabend gegen 21.20 Uhr beabsichtigte eine Streifenwagenbesatzung einen Motorradfahrer mit Sozia in der Straße "Am Neumarkt" anzuhalten und zu kontrollieren. Als die Beamten dem 35-jährigen Fahrer Anhaltesignale gaben, beschleunigte dieser plötzlich und versuchte sich der Kontrolle über das Stadtgebiet Osnabrück, über Belm in Richtung Bissendorf zu entziehen. Während der Flucht überfuhr der Motorradfahrer mehrere rote Ampeln mit erhöhter Geschwindigkeit. Im weiteren Verlauf verunfallte der 35-Jährige sowie seine 35-jährige Sozia alleinbeteiligt in der Straße "Hauptweg" in Bissendorf. Die beiden flüchteten von hier aus weiter zu Fuß und konnten schließlich im Nahbereich angetroffen und durch die Polizisten festgenommen werden. Durch den Unfall wurde die 35-jährige Mitfahrerin leicht verletzt. Diese wurde anschließend in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Im Nahbereich wurde ein Rucksack mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge festgestellt, welcher der Personen zugeordnet werden konnte. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Osnabrück wurde die Durchsuchung der Wohnung der Beschuldigten in NRW angeordnet. Hier wurden weitere Beweismittel sichergestellt. Die beiden Personen wurden am heutigen Tage einem Haftrichter vorgeführt und gingen anschließend in Haft. Die Polizei leitete Verfahren bezüglich des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verbotenes Kraftfahrzeugrennen sowie Unerlaubtem Handel in nicht geringer Menge von Betäubungsmitteln ein.

