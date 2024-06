Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Rasante Autofahrt - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Ein Anrufer meldete am 19.04.2024 gegen 15:40 Uhr ein Fahrzeug, welches auf der Heinigstraße in Fahrtrichtung Rheingönnheim mehrere rote Ampeln überfahren, Kurven geschnitten und aufgrund dieser Fahrweise einen Fußgänger gefährdet habe. Die Fahrt endete vor einer Großbäckerei in der Hauptstraße. Dort konnte das Fahrzeug samt 60-jähriger Fahrerin durch die verständigten Polizeibeamten festgestellt werden. Da sich Hinweise ergaben, dass die 60-Jährige unter dem Einfluss von Medikamenten stand, wurde ihr in einer Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein sichergestellt.

Ungetrübte Wahrnehmung, Reaktionsvermögen und ausdauernde Aufmerksamkeit sind Grundvoraussetzungen für das Sichere Führen eines Fahrzeugs im Straßenverkehr. Neben den körperlichen Veränderungen kann es auch zu Beeinträchtigungen des Fahrvermögens durch einzunehmende Medikamente kommen. Besprechen Sie mit Ihrem Arzt, wie sich Ihre Medikamente auf Ihre Fahrtüchtigkeit auswirken können. Lassen Sie im Zweifel das Auto stehen.

Haben Sie die Fahrt beobachtet oder wurden Sie selbst gefährdet? Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

