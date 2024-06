Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Ludwigshafen (ots)

Am Morgen des 19.06.2024 ereignete sich auf der Kreuzung des Kaiserwörthdamms/B44 zur Wegelnburgstraße in Ludwigshafen gegen 08:00 Uhr ein Verkehrsunfall bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Hierbei missachtete ein 41-jähriger Autofahrer beim Linksabbiegen den Vorrang des durchgehenden Gegenverkehrs und kollidierte so mit dem Fahrzeug einer 69-Jährigen. Diese wurde leicht verletzt und durch den Rettungsdienst zur weiteren Abklärung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 15.000EUR. Aufgrund der Unfallaufnahme musste ein Teil der Kreuzung wiederkehrend gesperrt werden, wodurch es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen kam.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell