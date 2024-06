POL-PPRP: Mann in Schwimmbad verstorben

Ludwigshafen (ots) - Am Mittwochnachmittag (19.06.2024), gegen 15:40 Uhr, kam es an der Kreuzung Schulz-Riederich-Straße/Bauhausstraße zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Sprinter. Der 75-jährige Fahrer des Sprinters missachtete die Vorfahrt des von rechts kommenden 49-jährigen Autofahrers. Der 49-Jährige wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Er wurde mit dem Rettungsdient in ein Krankenhaus ...

mehr