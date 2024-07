Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hilter: Unbekannte Täter durchtrennen Stromkabel von zwei Pferdeanhängern - Zeugen gesucht

Osnabrück (ots)

Am Samstag kam es Hilter in der Osnabrücker Straße zu zwei Sachbeschädigungen. Zwischen 08:45 Uhr und 11:30 Uhr durchtrennten die unbekannten Täter auf dem Parkplatz in der Nähe der Gaststätte Ellerweg die Stromkabel, die die Anhänger mit den Zugfahrzeugen verbinden. Im Anschluss flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Zeugen, die Hinweise geben können oder eine ähnliche Sachbeschädigung an ihrem Fahrzeug festgestellt haben, werden gebeten sich unter der folgenden Telefonnummer zu melden: 05421/931280

