POL-AA: Ostalbkreis: Polizeirevier Schwäbisch Gmünd derzeit telefonisch nicht erreichbar

Aalen (ots) - Berglen: Unfallflucht Mutmaßlich ein 22 Jahre alter Mann befuhr am Mittwoch gegen 23.40 Uhr den Kreisverkehr in Erlenhof. Beim Ausfahren Richtung Marienstraße verlor er die Kontrolle über seinen BMW, geriet von der Straße ab und kam letztlich in einem Vorgarten zum Stehen. Anschließend entfernte er sich unerlaubt, kehrte später jedoch während der Unfallaufnahme zur Unfallstelle zurück. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Fahrereigenschaft aufgenommen. ...

