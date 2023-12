Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle

Aalen (ots)

Berglen: Unfallflucht

Mutmaßlich ein 22 Jahre alter Mann befuhr am Mittwoch gegen 23.40 Uhr den Kreisverkehr in Erlenhof. Beim Ausfahren Richtung Marienstraße verlor er die Kontrolle über seinen BMW, geriet von der Straße ab und kam letztlich in einem Vorgarten zum Stehen. Anschließend entfernte er sich unerlaubt, kehrte später jedoch während der Unfallaufnahme zur Unfallstelle zurück. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Fahrereigenschaft aufgenommen. Da der Mann alkoholisiert war, wurde eine Blutprobe angeordnet. Der Schaden wird 7500 Euro beziffert.

Waiblingen-Hohenacker: Mit Motorroller gestürzt

Leichte Verletzungen zog sich ein 55 Jahre alter Fahrer eines Motorrollers bei einem Unfall am Mittwochnachmittag zu. Er befuhr gegen 16 Uhr die Burghaldenstraße, als er wegen einer aus einem Grundstück ausfahrenden Autofahrerin bremste. Dabei kam er zu Fall. Zu einer Kollision der Fahrzeuge kam es nicht. Der Mann wurde vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1500 Euro.

Backnang: Einbahnstraßenregelung missachtet

Ein bislang unbekannter Fahrer eines Pkw BMW befuhr am Mittwoch gegen 19.30 Uhr die Blumenstaße entgegen der Einbahnstraßenregelung. Ein entgegenfahrender Mercedes-Fahrer wich dem BMW aus, sodass der nachfolgende VW - Fahrer stark abbremsen musste, um einen Zusammenstoß mit dem VW zu vermeiden. Wiederum eine nachfolgende 27-jährige Hyundai-Fahrerin konnte nicht mehr anhalten und fuhr dem VW auf, wobei Sachschaden in Höhe von ca. 400 Euro entstand. Sowohl der BMW-Fahrer als auch der Mercedes-Fahrer fuhren nach dem Vorfall weiter. Hinweise auf diese erbittet die Polizei Backnang unter Tel. 07191/9090.

Fellbach: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Golf-Fahrer befuhr am Mittwoch gegen 19.30 Uhr die Hohenzollernstraße und schrammte beim Vorbeifahren drei parkende Autos, an denen erheblicher Sachschaden entstand. Anschließend fuhr der Unfallfahrer weiter, ohne den Vorfall zu melden. Sachdienliche Hinweise auf den verantwortlichen Autofahrer nimmt nun die Polizei Fellbach entgegen.

Schorndorf: Unfallflucht

In der Bruckgasse ereignete sich zwischen Freitagabend und Samstagvormittag (22./23.12.2023) eine Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Autofahrer stieß dort gegen einen Pkw Audi A4, der dort am Fahrbahnrand parkte und verursachte dabei ca. 5500 Euro Sachschaden. Hinweise auf den geflüchteten Unfallverursacher wird nun von der Polizei Schorndorf unter Tel. 07181/2040 erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell