POL-FR: Brand in Gartengelände - Gartenhütte gerät in Vollbrand - Sachschaden

Stadt Freiburg im Breisgau

Stadt Freiburg im Breisgau, Freiburg-Betzenhausen, Metzgergrün

Am 01.09.2024, gegen 04:20 Uhr meldete ein Passant über Notruf, dass in der Kleingartenanlage Obergrün des Vereins der Gartenfreunde Freiburg-West eine Hütte brennen würde. Der Brandort liege ganz nah an der sogenannten Güterbahnbrücke.

Eintreffende Kräfte von Feuerwehr und Polizei bestätigten, dass tatsächlich eine Gartenhütte in Vollbrand stand. Eine weitere Hütte geriet in Gefahr durch den Brand in Mitleidenschaft gezogen zu werden.

Durch den schnellen beherzten Einsatz der Feuerwehr konnte aber ein Übergreifen des Brandes auf weitere Hütten letztendlich unterbunden werden. Gegen 05:30 Uhr wurde gemeldet, dass der Brand gelöscht ist. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Glücklicherweise wurde durch den Brand niemand verletzt.

Die Brandursache ist bislang unklar Ermittlungen hat das Polizeirevier Freiburg-Nord (Tel.: 0761 882-4221) aufgenommen.

