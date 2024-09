Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiamt: Tödlicher Verkehrsunfall zwischen Rollerfahrer und Traktor

Freiburg (ots)

Am 30.08.2024 gegen 16.15 Uhr befahren ein 45-jähriger und ein 41-jähriger Rollerfahrer die Gscheidstraße (K5109) bergwärts von Keppenbach in Richtung Bleibach. In einer Rechtskurve stürzt der 45-jährige Rollerfahrer und rutscht auf der Gegenfahrbahn in das entgegenkommende Traktorgespann. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch Ersthelfer, verstirbt er noch an der Unfallstelle. Der zweite Rollerfahrer stürzt ebenfalls, wird hierbei jedoch nur leicht verletzt. Der Unfall wurde durch die Verkehrspolizei Freiburg aufgenommen.

Stand:09.50 Uhr

FLZ/HS

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell