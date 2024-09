Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen, OT Grenzach: Carportbrand

Freiburg (ots)

Am Freitag, den 30.08.2024, gegen 21 Uhr, kam es in der Rebgasse in Grenzach zu einem Carportbrand. Ursächlich hierfür war vermutlich ein defekter Fahrrad-Akku. Nach Sachlage explodierte der sich in einem Karton befindliche Akku und setzte den Holzverschlag des Carports in Brand. Durch das schnelle Eingreifen mehrere Anwohner konnte der Brand noch vor Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden. Beschädigt wurden durch das Feuer, der Carport und ein darin befindlicher Pkw. Die Schadenshöhe kann derzeit nicht beziffert werden. Personen kamen nicht zu Schaden.

Stand: 07.55 Uhr

RR/KO, FLZ/HS

