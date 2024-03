POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 20.03.2024. FOTO IM ANHANG

Polizei Salzgitter

Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 20.03.2024.

Salzgitter, Göttingen (ots)

Nach Tötungsdelikt in Salzgitter Thiede sucht die Polizei nach wie vor den Pkw des Tatverdächtigen.

Salzgitter, Thiede, Guldener Kamp, 11.02.2024.

Wie bereits in den Medien berichtet, kam es zu einem tragischen Tötungsdelikt in einer Wohnung in Salzgitter-Thiede. Eine 22-jährige Frau wurde tot in der Wohnung aufgefunden. Es wird von einem Verbrechen ausgegangen.

Der Tatverdächtige ist ein Mann im Alter von 30 Jahren. Dieser beging nach bisherigem Ermittlungsstand Suizid im Bereich Göttingen. Bis zum heutigen Tage ist der von dem Tatverdächtigen genutzte Pkw nicht auffindbar.

Bei dem Pkw handelt es sich um einen dunklen Seat Kombi mit auffälligen Felgen. Das Fahrzeug trägt das Stadtkennzeichen SZ (Salzgitter). Hinweise zu dem Fahrzeug sind an die Polizei in Salzgitter unter der Telefonnummer 05341 1897-0 oder auch an jede andere Polizeidienststelle zu richten.

