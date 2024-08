Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm/A8 - Autofahrer passt nicht auf

Beim Auffahren auf die Autobahn stieß am Mittwoch ein 41-Jähriger an der Anschlussstelle Ulm-West gegen einen Sattelzug.

Ulm (ots)

Gegen 9.34 Uhr fuhr der 41-jährige mit seinem Opel Corsa an der Anschlussstelle Ulm-West auf die A8 in Richtung Stuttgart auf. Beim Wechsel vom Beschleunigungsstreifen auf den rechen Fahrstreifen übersah er wohl einen Sattelzug. Er stieß gegen das vordere rechte Eck des Lkw. Der Opel geriet ins Schleudern und krachte in die Betonleitwand am rechten Fahrbahnrand. Anschließend überschlug sich das Fahrzeug und landete auf dem Dach. Durch den Unfall erlitten der Opel-Fahrer sowie drei Mitfahrer leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten alle vier Personen in eine Klinik. Der 44-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Gegen 11.10 Uhr war der total beschädigte Opel geborgen und die Fahrbahn wieder frei. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der rechte Fahrstreifen gesperrt werden. Dadurch kam es zu Rückstau und Verkehrsbehinderung auf der Autobahn sowie der B10. Die Verkehrspolizei Mühlhausen hat den Unfall aufgenommen. Der Schaden am Opel wird auf 5.000 Euro, der an der Sattelzugmaschine auf 1.000 Euro geschätzt.

