Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Uhingen - In Wohnhaus eingebrochen

Zutritt in ein Haus verschafften sich Unbekannte von Montag auf Dienstag bei Uhingen.

Ulm (ots)

Zwischen Montag, 19 Uhr und Dienstag 19.30 Uhr drangen Einbrecher in ein Wohnhaus in der Rosenstraße im Stadtteil Holzhausen ein. Dort hebelten sie gewaltsam die Kellertür auf. Auf der Suche nach Brauchbarem durchwühlte sie mehrere Zimmer. In einer Schatulle fanden sie wohl Schmuck. Den nahmen sie mit. Ob die Täter noch weitere Wertgegenstände mitnahmen muss noch ermittelt werden. Die Polizei hat Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei Uhingen unter Tel. 07161/9381-0 entgegen.

++++1645328 (LK)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell