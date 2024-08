Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Ladendiebin festgenommen

Am Montag soll eine 32-Jährige in einem Einkaufszentrum in Heidenheim gestohlen haben.

Um 19.15 Uhr verließ eine Frau ein Einkaufszentrum in der Karlstraße. Dabei löste der Alarm aus. Da die Verdächtige flüchtete, verständigte eine Mitarbeiterin die Polizei. Eine Streife des Polizeireviers Heidenheim befand sich in unmittelbarer Nähe und nahm die Fahndung auf. In einem Sonnenstudio in der Schnaitheimer Straße nahm die Polizei kurz darauf eine Verdächtige fest, auf die die Personenbeschreibung passte. Die 32-Jährige versuchte sich dort im Wartebereich zu verstecken. Gegenüber der Polizei räumte sie wohl sofort den Diebstahl ein. Das mutmaßliche Diebesgut, darunter Parfums und Kosmetikartikel, wurden ihr abgenommen. Sie erwartet nun eine Anzeige.

