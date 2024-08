Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Wohnungseinbruchdiebstahl

Marsberg-Bredelar (ots)

In der Nacht vom Donnerstag auf Freitag kam es zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl in der Straße "Im oberen Bohm" in Marsberg-Bredelar. Der/die Täter hebelten ein Fenster auf der Hausrückseite auf und gelangten so in die Wohnräume. Innerhalb des Hauses wurden sämtliche Schränke und Kommoden durchwühlt und beschädigt. Zur Tatbeute können zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise bitte an die Polizei in Marsberg, Tel.:0291-9020-3711. (Kli.)

